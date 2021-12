Impfzentrum Helmbrechts: Impftage für Kinder geplant

Während das Impfen in den vergangenen Monaten eher schleppend voran gegangen ist, nimmt es aktuell wieder deutlich an Fahrt auf. Besonders die Booster-Impfung ist gefragt. Die Quote bei der Dritt-Impfung liegt in Stadt und Landkreis Hof momentan bei etwa 24 Prozent (Stand: Dienstag). Möglich gemacht haben das die vielen Sonderimpfaktionen. Davon gibt es bis Jahresende noch 33 Stück. Das Impfzentrum in Helmbrechts plant darüber hinaus schon die ersten Kinder-Impftage. EH-Reporter Nils Hermsdörfer:

Bevor es damit losgehen kann, warten die Verantwortlichen zunächst noch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission ab. Sie wird am 13. Dezember erwartet. Dr. Johann Schötz, der ärztliche Leiter des gemeinsamen Impfzentrums von Stadt und Landkreis Hof, rechnet damit, dass die StiKo die Impfung zunächst nur für Kinder aus Risikogruppen empfiehlt. Die Europäische Arzneimittel Agentur EMA hatte die Impfung kürzlich für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren zugelassen. Sobald es ein offizielles Okay gibt, plant das Impfzentrum in Helmbrechts spezielle Impftage nur für Kinder. Damit wollen die Verantwortlichen dem voraussichtlich höheren Informationsbedarf gerecht werden.