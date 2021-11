Impfzentrum geschlossen: CSU fordert Wiedereinrichtung in Hof

Sonder-Impfaktionen und mobile Impfteams: ja. Wieder ein festes Impfzentrum in der Stadt: nein. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla hatte in der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung des Stadtrats ausgeschlossen, dass das Impfzentrum wieder hochgefahren wird. Die Hofer CSU ist damit nicht zufrieden. Sie fordert aufgrund der steigenden Infektionszahlen die Wiedereröffnung des Hofer Impfzentrums.

Das habe Großartiges geleistet und zur vergleichsweise hohen Impfquote in Stadt und Landkreis Hof beigetragen. Allerdings sei der Bedarf mit den sogenannten Boosterimpfungen und den Corona-Schutzimpfungen für Kinder wieder gestiegen, schreibt die Hofer CSU in einer Mitteilung. Die Wiedereröffnung diene einerseits zur Entlastung der Haus- und Betriebsärzte. Andererseits müsse ein Impfzentrum unabhängig von der individuellen Mobilität des Impfwilligen gewährleistet bleiben. Und das sei mit dem Impfzentrum in Helmbrechts eben nicht gegeben.