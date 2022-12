Über 1000 Corona-Impfungen am Tag – so hoch ist die Nachfrage im Mai 2021 im Impfzentrum Hofer Land gewesen. Seit dem Frühjahr (…)

Zum Ende des Jahres schließen die Impfzentren in Bayern – Ab dem 1. Januar 2023 übernehmen dann die Arztpraxen und Apotheken die (…)

Ehemaliger Bürgermeister von Tröstau: Heinz Martini erhält Ehrenmedaille in Silber

Ukraine-Krieg, Inflation und Preissteigerungen – In diesem Jahr haben wir ja alle mit so einigen Krisen zu kämpfen gehabt. Auch (…)

Arzneimittel-Mangel in Apotheken: Zusätzliche Belastung für Not- und Nachtdienst

In der Euroherz-Region haben viele Einrichtungen über die anstehenden Feiertage geschlossen. Nicht so die Apotheken – der Not- (…)