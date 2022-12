Impfzentren schließen: Letzte Sonderimpfaktion in der Freiheitshalle

Die Zeiten, in denen sich Schlangen vor den Impfzentren gebildet haben, sind schon lange vorbei. Zum Ende des Jahres schließen daher die Impfzentren in Bayern. Die Hofer Freiheitshalle war quasi auch eine Außenstelle des Impfzentrums Hof. Heute findet dort zum letzten Mal eine Sonderimpfaktion statt. Beginn ist um 11 Uhr. Letzter Einlass ist um 16.30 Uhr. Angeboten werden alle zugelassenen Impfstoffe, und auch Kinderimpfungen sind möglich. Im Landkreis Tirschenreuth wollen Landrat Roland Grillmeier und die Verantwortlichen des Impfzentrums am Montagnachmittag eine abschließende Bilanz ziehen.