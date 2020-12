Impfzentren ab heute einsatzbereit: Wunsiedel gibt Einblicke

Auf ihn warten viele im Moment – auf den Corona-Impfstoff. Bis der in Europa zugelassen ist, dauert es voraussichtlich noch bis Ende des Monats. Die Impfzentren in den Städten und Landkreisen haben sich jedoch in den vergangenen Wochen vorbereitet und sind ab heute einsatzbereit. Im Landkreis Wunsiedel nimmt der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes seine Arbeit im BRK-Haus in Wunsiedel auf. Heute öffnet das Impfzentrum zumindest schon mal für Medienvertreter die Türen. Das Impfzentrum für das Hofer Land ist im ehemaligen MAN-Gebäude eingerichtet, im Landkreis Tirschenreuth im ehemaligen Krankenhaus in Waldsassen und im Vogtland in einem ehemaligen Einkaufsmarkt in Eich.

