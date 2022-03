Impfungen mit Novavax: Priorisierung in Sachsen aufgehoben

Die Einrichtungsbezogene Impfpflicht rückt immer näher und die Hoffnung ist groß, dass sich die Impfquote weiter erhöht. Bereits in (…)

Corona Update: Sonderimpfaktion in Marktredwitz

Corona-Update am Morgen: Sächsische Impfkommission empfiehlt Kinder-Impfung uneingeschränkt

In Sachen Corona gibt es so gut wie jeden Tag irgendetwas Neues. In Sachsen hat die Sächsische Impfkommission die Corona-Impfung jetzt (…)