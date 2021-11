Impfungen im Vogtlandkreis: Mobiles Team zieht von Auerbach nach Eich

Im Vogtlandkreis konntet ihr euch bisher von Donnerstag bis Samstag in Auerbach impfen lassen.

Unter anderem wegen der Auffrischungsimpfungen gab es jetzt aber solch einen Andrang, dass das Team umziehen muss. Das heißt ab Donnerstag steht das Impfteam in Eich, dort, wo vorher das Impfzentrum angesiedelt war. Die Öffnungszeiten in Eich bleiben gleich. Donnerstag und Freitag: 10-17 Uhr und Samstag 9-16 Uhr. Laut Jörg Stingl vom DRK Rettungsdienst Oberes Vogtland bleibt das mobile Impfteam wohl mindestens bis Ende des Jahres in Eich.