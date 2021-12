Wer sich kurz vor dem Jahreswechsel doch noch für eine Corona-Schutzimpfung entscheidet, oder seinen Impfschutz mit der Booster-Impfung auffrischen möchte, hat auch heute dazu wieder die Möglichkeit. Von 8 bis 13 Uhr hat das MVZ Hochfranken in Hof für euch geöffnet. Ab 14 Uhr geht es dann im Foyer der Hofer Freiheitshalle und um 16 Uhr zusätzlich in der Praxis S-Hoope weiter. An allen drei Impfstellen müsst ihr vorab keinen Termin vereinbaren.