Impfungen im Hofer Land: 50 % aller Bürger sind vollständig geimpft

Jeder zweite Bürger im Hofer Land ist bereits vollständig gegen das Corona Virus geimpft. Das hat das Landratsamt Hof heute mitgeteilt. Das sei ein guter Schnitt auch im Hinblick auf die Ausbreitung der Delta Variante. Laut dem Leiter des Impfzentrums Hofer Land, Dr. Johann Schötz, soll vor allem die Zweitimpfung vor der Delta-Variante schützen. Seit heute gibt es außerdem keine Priorisierung mehr in den bayerischen Impfzentren. Alle Impfwilligen können sich also ab sofort für eine Schutzimpfung anmelden. Die Inzidenz in der Stadt Hof sinkt vor dem Wochenende auf 2,2. Der Inzidenzwert im Landkreis bleibt stabil bei 3,2.

Wer sich für eine Impfung anmelden möchte, hat weiterhin folgende Möglichkeiten dazu: