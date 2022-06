Impfung ohne Anmeldung: Termine in der Übersicht

Fast nirgendwo gibt es noch Corona-Regeln in Bayern. In Bussen und Bahnen müssen Fahrgäste allerdings noch eine FFP2-Maske tragen. An dieser Stelle hat das bayerische Kabinett jetzt Lockerungen beschlossen. Ab Anfang Juli reicht auch eine OP-Maske aus.

Wer sich vor dem Sommerurlaub auch mit einer Impfung gegen das Virus schützen will, hat heute wieder bei zahlreichen Impfaktionen in der Region die Möglichkeit. Die Praxen Dr. Häußinger/Dr. Gebert in Berg und Lichtenberg impfen wieder von 8 bis 11 Uhr. Von 13 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit, sich im Ärztezentrum Moschendorf impfen zu lassen. Auch das Helmbrechtser Impfzentrum hat wieder zu den üblichen Zeit geöffnet. An allen Standorten kommt der Impfstoff von Biontech zum Einsatz. Im MAKkultur in Marktredwitz steht von 12 bis 16 Uhr auch der Impfstoff von Moderna zur Auswahl. Morgen folgt eine Impfaktion in der Hofer Freiheitshalle. Dort könnt ihr euch neben den beiden genannten Impfstoffen auch mit Novavax impfen lassen. Hierfür ist allerdings eine Anmeldung nötig.