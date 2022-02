Impfung mit Novavax: Sächsische Impfzentren starten am Montag

Im Hofer Land starten die ersten Impfungen mit dem Proteinimpfstoff von Novavax Anfang März. In Sachsen geht es am kommenden Montag (28.2.) los. Aber auch dort richten sich die Impftermine zunächst an Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, die sich wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bis Mitte März impfen lassen müssen. Weil die Liefermengen aktuell noch gering sind, gibt es in jedem Landkreis oder jeder kreisfreien Stadt in jeweils einem Impfzentrum die Möglichkeit, sich mit Novavax impfen zu lassen. Im Vogtlandkreis ist es die Impfstelle in Eich. Interessierte können ab sofort einen Impftermin vereinbaren.

Impfen ohne Termin ist heute auch wieder in der Euroherz-Region möglich. Bis 17 Uhr gibt es eine Impfaktion in der Hofer Freiheitshalle. Auf dem Werksgelände Rosenthal am Rothbühl Selb können sich bis 16 Uhr vor allem Menschen unter 30 Jahren mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen.