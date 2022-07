Impfung gegen Affenpocken: Erste Dosen in Bayern eingetroffen

Vor einigen Wochen hat es die ersten Meldungen über Affenpocken gegeben. Einige hatten bereits die nächste Pandemie befürchtet. Allerdings überträgt sich das Virus nicht so einfach wie Corona. Bisher wurden in Bayern 84 Fälle von Affenpocken bestätigt. Nun sind auch die ersten Impfdosen in München eingetroffen. Laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek werde mit Hochdruck daran gearbeitet, den Impfstoff flächendeckend zu verteilen. Ab der kommenden Woche könnten die Impfungen auch in anderen Regierungsbezirken starten.

Weiterhin könnt ihr euch natürlich auch gegen das Corona-Virus impfen lassen. Heute geht das noch bis 15.45 Uhr ohne Termin im Impfzentrum in Helmbrechts. Die nächsten Möglichkeit gibt es am Montag zum Beispiel im Foyer der Hofer Freiheitshalle.