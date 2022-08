Impfung alle drei Monate? Hofer Mediziner lehnt das ab

„Wenn jemand den Sommer genießen will, dann würde ich auch Jüngeren die Impfung empfehlen.“ Mit dieser Aussage hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für viel Verwirrung gesorgt. Die Ständige Impfkommission will sich dagegen, so wie die EU, für einen zweiten Corona-Booster nur für Menschen ab 60 Jahren aussprechen. Von der kompletten Bevölkerung ist dabei keine Rede. Auch Dr. Firas Khoury vom MVZ Hochfranken hält Impfungen in kurzen Abständen nicht für sinnvoll:

Auch den Vorschlag, Menschen, bei denen die Impfung maximal drei Monate zurückliegt, von der Maskenpflicht auszunehmen kann Khoury nicht nachvollziehen. Auch nach der dritten oder vierten Impfung gebe es keine Garantie, sich nicht mit Corona zu infizieren.