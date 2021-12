Impftempo: Zahnärzte und Apotheker wünschen sich konkrete Planung

Seit einer Woche gilt in vielen Bereichen 2G-Plus. Geimpfte und Genesene müssen also zusätzlich einen negativen Corona-Test nachweisen. (…)

Starker Wind: Anhänger mit Pool kippt auf A9 um

Da liegt ein Swimmingpool auf der Autobahn. Was erstmal sehr kurios klingt, ist am Abend auf der A9 tatsächlich so passiert. Zwischen (…)