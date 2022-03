Impfstart mit Novavax: Termine im Hofer Land

Rund 225.000 Novavax-Impfdosen sind im Freistaat Bayern eingetroffen – heute erhalten auch die ersten Personen in der Euroherz Region den neuen Proteinimpfstoff. Das heutige Impfangebot mit Novavax richtet sich vor allem an Personen aus dem Gesundheitswesen. Grund ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ab dem 16. März in Kraft tritt. Impfungen mit Novavax gibt es heute im Impfzentrum in Helmbrechts und in der Hofer Freiheitshalle. Hierfür müsst ihr vorab einen Termin vereinbaren.

In der kommenden Woche steht der Proteinimpfstoff dann allen Bürgern zur Verfügung, insofern diese bisher nicht mit einem mRNA Impfstoff, wie zum Beispiel Biontech oder Moderna versorgt worden sind.

Freitag, 04.03.22: (für Personen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20a lfSG betroffen und bislang ungeimpft sind)

Impfzentrum Helmbrechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr)

Hofer Freiheitshalle (11:00 – 17:00 Uhr)

Dienstag, 08.03.22:

Impfzentrum Helmbrechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr)

Freiheitshalle Hof (11:00 – 17:00 Uhr)

Donnerstag, 10.03.22:

Impfzentrum Helmbrechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr)