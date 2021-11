Impfpflicht in Deutschland: Die Meinungen sind gespalten

Seit gestern (22.11.) befindet sich unser Nachbarland Österreich wieder im Lockdown. Am 01. Februar 2022 soll außerdem eine Impfpflicht folgen. Auch in Deutschland ist die Einführung einer Impfpflicht aktuell Thema.

Die Meinungen der Bürger sind beim Thema Impfpflicht in Deutschland gespalten. Auch Experten vertreten hier verschiedene Standpunkte. Der Hofer Mediziner Stefan Breit sieht Nachteile bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Impfpflicht. Laut ihm stellt sich die Frage, wie die Regierung die Menschen dazu „zwingen“ soll, sich auch wirklich impfen zu lassen.

Auf der anderen Seite sieht sein Kollege Dr. Matthias Presch aus Oberkotzau das Problem in der zu niedrigen Impfquote in Deutschland. Er macht deutlich: Hätten wir eine Impfquote von etwa 90 Prozent, hätten wir das Problem Corona nicht. Problematisch ist laut Presch außerdem die Lage in den Krankenhäusern: Der Großteil der Intensivbetten sei aktuell mit Ungeimpften belegt. Dazu komme der Personalmangel in den Einrichtungen. Damit sich die Situation verbessert, müssen sich also noch mehr Menschen impfen lassen.

Am Ende bleibe die Einführung einer Impfpflicht aber trotz allem Aufgabe der Politik, sagt Dr. Presch.

In den kommenden Wochen wird es im Hofer Land auch wieder Sonderimpfaktionen geben:

Mittwoch, den 24.11.2021, von 14:00 bis 20:00 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

– Samstag, den 27.11.2021, von 8:00 bis 17:30 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

– Samstag, den 27.11.2021, von 8:00 bis 16:00 Uhr in der Aula der Jean-Paul-Grundschule in Schwarzenbach an der Saale (Breslauer Str. 9)

– Samstag, den 27.11.2021, ab 11:00 Uhr im MVZ Hochfranken in Hof (Heiligengrabstraße 16)

– Sonntag, den 28.11.2021, von 8:00 bis 20:00 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)