Impfgegner: Polizei löst Protest in Treuen auf

Testnachweise, Impfpflicht und Kontaktbeschränkungen: Die Proteste gegen die geltenden Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie reißen im Vogtland nicht ab. Am Abend musste die Polizei eine verbotene Versammlung in Treuen auflösen. Etwa 30 Personen hatten sich im Bereich des Bismarckplatzes versammelt. Als die Teilnehmenden die Polizeibeamten bemerkten, stellten sie Kerzen ab und zerstreuten sich. Den Beamten ist es gelungen die Personalien von drei der Teilnehmenden festzustellen. Sie erwarten nun Anzeigen wegen er Ordnungswidrigkeit. Auch in Selb und Wunsiedel haben Impfgegner kürzlich Kerzen als Zeichen des Protests aufgestellt.