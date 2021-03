Impfen und Testen im Hofer Land: Kampagnen gut angelaufen

Die Stadt Hof liegt heute bei einer Inzidenz von fast 300. Deshalb müssen die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen ab der kommenden Woche wieder von zuhause aus lernen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Derweil gibt das Hofer Land beim Impfen und Testen weiter Gas. Im Landkreis hat das Pilotprojekt zum Impfen durch Hausärzte begonnen. Zwei Hausarztpraxen aus Geroldsgrün impfen seit gestern in der der Turnhalle der Lothar-von-Faber-Grundschule. Ab der kommenden Woche sollen weitere Ärzte dazukommen und auch Menschen mit Vorerkrankungen impfen. An den neuen Schnellteststationen im Hofer Land haben sich am ersten Tag 834 Menschen testen lassen. Neunmal war der Test positiv.