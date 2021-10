Impfen und Shopping: Sonderaktionen in Hof und Selb

Weil die Corona-Zahlen wieder stark steigen, hat das Robert Koch-Institut vor einem wachsenden Risiko, sich anzustecken, gewarnt. Das RKI empfiehlt deshalb „dringend“, sich gegen Corona impfen zu lassen und dabei auch an die zweite Dosis zu denken, die bei fast allen Impfstoffen vorgesehen ist. Der Hofer Landrat Oliver Bär:

…im Hofer Land haben sich unterdessen bereits 2286 Menschen drittimpfen lassen. Wer sich noch für die erste und zweite Impfung entscheiden möchte, kann das dieses Wochenende tun. Am Filmtage-Wochenende bietet das Impfzentrum Hofer Land eine Sonderimpfaktion in der Hofer Altstadtpassage an. Sie läuft heute von 15 bis 21 Uhr und morgen von 13 bis 17 Uhr. Im Rosenthal-Outlet in Selb können sich außerdem morgen alle von 12 bis 17 Uhr impfen lassen.