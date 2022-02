Impfen statt Tanzen: Sonder-Impfaktion in Marktredwitzer Club

Vielleicht habt ihre eure Auffrischungsimpfung gerade erst hinter euch, da wird schon über eine vierte Impfung diskutiert. Die Ständige Impfkommission empfiehlt sie vor allem für ältere Menschen und Risikopatienten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte aber, dass Erstimpfungen und erste Booster-Impfungen weiter Priorität haben müssten.

Egal, ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung, die könnt ihr euch heute auch wieder an unterschiedlichen Stellen in der Region abholen. Das MVZ Hochfranken impft von 8 bis 12 Uhr in seinen Räumen in Hof. Ohne Termin könnt ihr euch außerdem von 11 bis 17 Uhr im Bürgerhaus in Trogen impfen lassen. Im Landkreis Wunsiedel gibt es zwei Sonder-Impfaktionen: Von 12 bis 16 Uhr können sich unter 30-Jährige im Rosenthal Werk am Rothbühl in Selb impfen lassen. Wer es später mag, kann sich seine Impfung von 17 bis 21 Uhr im Club MadHouse in Marktredwitz abholen.