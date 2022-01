Impfen ohne Termin: Sonderaktionen in Hof

Wenn es ums Thema Impfen geht, dann braucht sich die Region nicht zu verstecken. Prozentual haben im Hofer Land deutlich mehr Menschen ihre Spritze gegen Corona bekommen als im bundesweiten Durchschnitt. Mittlerweile ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Hof sogar schon geboostert. Möglich machen dieses Tempo auch tägliche Sonderimpfaktionen.

Heute könnt ihr euch wieder in der Hofer Freiheitshalle von 8 bis 17 Uhr impfen lassen. Am Nachmittag gibt es außerdem eine Impfaktion in der Praxis S-Hoppe in Hof von 15 bis 19 Uhr. An beiden Impfstellen könnt ihr spontan vorbeikommen und braucht keinen Termin.

Wollt ihr euch im Landkreis Wunsiedel impfen lassen? Dann findet ihr alle Möglichkeiten in den kommenden Wochen im Link.