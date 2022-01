Impfen ohne Termin: Sonderaktionen in der Region

Morgen könnt ihr euch beim Radio Euroherz-Impfmarathon im KEC in Marktredwitz eure Spritze gegen das Corona-Virus geben lassen. Wer nicht so lange warten will oder an dem Tag keine Zeit hat, kann auch heute schon die Sonderimpfaktionen ohne Termin in der Region nutzen.

Die Praxis Dr. Khoury in Hof impft von 8 bis 16 Uhr, im Bürgerhaus in Leupoldsgrün läuft von 11 bis 17 Uhr eine Impfaktion und in der Praxis Dr. Krause in Tauperlitz geht das von 16 bis 19 Uhr. Das Impfzentrum in Helmbrechts legt heute außerdem wieder einen Kinderimpftag von 15 bis 17 Uhr ein. Hierfür ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

Im Vogtland zieht außerdem am Dienstag die Impfstation von der Musikhalle Markneukirchen ins ehemalige Verkehrsamt nach Adorf um. Letzter Impftag in Markneukirchen ist am Samstag.

Impfhotline Impfzentrum Helmbrechts: 09281/57-777 (Montag bis Sonntag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr)