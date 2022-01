Impfen ohne Termin: Sonderaktionen am Wochenende

Das Wochenende bietet viele Möglichkeiten. Die einen machen sich auf zu den Skipisten der Region, andere nutzen die freie Zeit, um sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. In der Region gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten dafür.

In Hof habt ihr gleich drei Mal die Möglichkeit, euch impfen zu lassen. In der Freiheitshalle ist das heute noch bis 16 Uhr möglich und auch morgen von 8 bis 16 Uhr. Außerdem impft heute noch bis 12 Uhr die Praxis Dr. Jakob Asis. Morgen besteht zudem in der Praxis S-Hoope von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit. In Selb kommt heute eine neue Impfstation dazu. Im Rosenthal-Outlet-Center können sich alle ab 30 Jahren jetzt immer samstags, sonntags und montags von 8 bis 15 Uhr mit dem Impfstoff von Moderna impfen lassen. Und auch im Saale-Orla-Kreis gibt es heute zwei Impfaktionen: Von 10 bis 15 Uhr in der Neuen Turnhalle in Wurzbach und von 11 bis 15 Uhr im Medpunkt Rennsteig in Blankenstein.