Die Nachfrage nach Impfangeboten dürfte in den kommenden Tagen nochmal steigen, denn die Ständige Impfkommission will Corona-Auffrischungsimpfungen bereits ab zwölf Jahren empfehlen. Außerdem rät sie allen Menschen, die sich mit dem Impfstoff von Johnson and Johnson haben impfen lassen, dazu, sich mit einem mRNA-Impfstoff auffrischen zu lassen.

In der Euroherz-Region geht das heute ohne Termin wieder in der Freiheitshalle Hof. Von 9 bis 16 Uhr ist das Impfteam im Einsatz.