Impfen ohne Termin: Auch heute wieder in der Freiheitshalle

Ob beim Radio Euroherz-Impfmarathon im Hofer Rockwerk am vergangenen Freitag, in den Arztpraxen oder in der Freiheitshalle in Hof. Täglich kommen bei den unkomplizierten Sonderimpfaktionen ohne vorherige Anmeldung mehr Menschen dazu, die sich zum ersten, zweiten oder dritten Mal gegen das Corona-Virus impfen lassen. Auch heute habt ihr dazu wieder die Möglichkeit in der Freiheitshalle – von 8 bis 16 Uhr. Eine Übersicht über alle Impfaktionen im Hofer Land findet ihr hier.

Über den Link geht’s auch zu den Impfaktionen ohne Termin und für Kinder.