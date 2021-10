Impfen ohne Termin: Aktionen in Schönwald und Pößneck

Es gibt viele Gründe sich gegen Corona impfen zu lassen: Die Infektionszahlen steigen jetzt in der kälteren Jahreszeit wieder, bei vielen läuft der Genesenenstatus aus und einige wollen sich bereits ihre dritte Spritze geben lassen. Das geht alles weiterhin in den Hausarztpraxen der Region, die Verantwortlichen bieten aber auch immer wieder Sonderimpfaktionen ohne Termin an. Heute gibt es die Möglichkeit noch bis 17 Uhr in der Schulturnhalle Schönwald und bis 16 Uhr 30 im Krankenhaus in Pößneck.