Impfen in der Euroherz-Region: Impfzentren warten auf Novavax-Lieferung

Neben den Impfstoffen von Moderna, Biontech und Johnson&Johnson gibt es in Deutschland nun ein weiteres Vakzin gegen das Coronavirus. Gestern sind hier die ersten Dosen des Novavax-Impfstoffs angekommen. Auch in der Euroherz-Region sollen in den kommenden Wochen die Impfungen mit dem neuen Vakzin starten.

Das Impfzentrum Wunsiedel sowie das Impfzentrum Treuen/Eich im Vogtland warten aber aktuell noch auf Impfstofflieferungen. Die ersten Impfungen sollen dann im Laufe der kommenden Wochen durchgeführt werden. Im Hofer Land soll es am 04. März im Impfzentrum Helmbrechts sowie in der Hofer Freiheitshalle losgehen. In allen Landkreisen haben zunächst Mitarbeitende im Gesundheitswesen Vorrang. Später dürfen sich auch weitere Bürger den neuen Impfstoff verabreichen lassen.