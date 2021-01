Impfen im Wunsiedler Land: Nur wenig Impfstoff-Nachschub

Weil sich so viele Menschen im Landkreis Wunsiedel zur Impfung anmelden wollen, hat das Impfzentrum mittlerweile sechs Telefonleitungen frei geschalten. Trotzdem könnte es am Wochenende jetzt zu Problemen kommen, weil nur 44 Impfdosen geliefert wurden. Für wie viele Menschen reicht das?

Aus einem Fläschchen kann man Impfstoff für sechs Spritzen entnehmen, somit reicht der neue Impfstoff für insgesamt 264 Menschen. Das ist nicht besonders viel, vor dem Hintergrund, dass am Tag etwa 600 Menschen bei der Impfhotline anrufen. Vergangene Woche gab es noch eine Lieferung mit 500 Impfdosen, so der Wunsiedler BRK-Chef Thomas Ulbrich. Die Arbeit für die Impfteams geht aber ganz normal weiter im Impfzentrum in Wunsiedel und in den Pflegeheimen im Wunsiedler Land. Die Impfungen erhalten nach wie vor über 80-Jährige und Pflegepersonal. Wer einen Impftermin ausmachen möchte, sollte am besten die Online-Anmeldung nutzen.