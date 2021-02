Impfen gegen die Corona-Pandemie: Mobile Impfteams in Selb

Der Landkreis Wunsiedel steht beim RKI-Inzidenz-Ranking deutschlandweit ganz oben. Um das zu ändern, impft der Landkreis fleißig – neben dem zentralen Impfzentrum in Wunsiedel auch an anderen Orten. Die mobilen Teams fahren alle Orte im Landkreis an – am Donnerstag sind sie in Selber Rosenthal-Theater gewesen. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Fast 150 Menschen können in den mobilen Impfzentren am Tag geimpft werden. Euren Termin könnt ihr nach wie vor telefonisch oder im Internet ausmachen, die Kontaktdaten findet ihr unten. Wie lange es dauert, bis ihr euren Termin bekommt, hängt davon ab, wie viel Impfstoff vorhanden ist.

Anmeldung zum Impfen über https://impfzentren.bayern/ oder telefonisch: 09232/6008959 – Wenn möglich, aber bitte das Internet nutzen!