Impfen gegen Corona: Zahlreiche Sonderaktionen in der Region

Alle, die durchorganisiert sind, haben sich ihren Corona-Impftermin beim Hausarzt oder im Impfzentrum bestimmt schon gesichert. Alle anderen haben die Möglichkeit, sich ihre Spritze bei den zahlreichen Sonderimpfaktionen ohne Anmeldung geben zu lassen. Heute gibt es gleich drei Termine in Hof. Von 10 Uhr 30 bis 17 Uhr in der VHS Hofer Land, von 13 bis 19 Uhr im Ärztezentrum Moschendorf und von 14 bis 18 Uhr in der Freiheitshalle. In Marktredwitz gibt es auch wieder die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sich auffrischen zu lassen – von 13 bis 16 Uhr im MAKkultur.

Für Kinder ab fünf Jahren gibt es außerdem von 15 Uhr bis 17 Uhr 45 einen Kinderimpftermin im Impfzentrum in Helmbrechts. Der ist für Zweitimpfungen vorgesehen und dafür ist eine Anmeldung notwendig.

Impfhotline: 09281 57-777 (Montag bis Sonntag zwischen 8 und 17 Uhr)

https://www.impfung-hoferland.de/impfaktionen-ohne-termin/