Impfen gegen Corona: Sonderaktionen in der Region

Jeden Tag appellieren Politiker und Virologen die Bevölkerung sich boostern zu lassen, um einen schweren Corona-Krankheitsverlauf in der Omikron-Welle vermeiden zu können. In der Region gibt es bei verschiedenen Sonderimpfaktionen nahezu täglich die Möglichkeit dazu. Heute könnt ihr euch zum Beispiel ohne Anmeldung in der Praxis von Dr. Ivo-Sebastian Krause in Tauperlitz von 16 bis 19 Uhr impfen lassen. Sowohl Erst- als auch Boosterimpfungen sind möglich. Die offene Impfaktion im MAKkultur in Marktredwitz richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, denen noch eine Auffrischungsimpfung fehlt.

In der Hofer Freiheitshalle gibt es von 11 Uhr bis 17 Uhr 30 außerdem wieder die Möglichkeit für alle Kinder ab fünf Jahren sich mit dem Kinderimpfstoff von Biontech impfen zu lassen. Dafür ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

Impfhotline: 09281/57-777 (Montag bis Sonntag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr)

www.impfung-hoferland.de/impfaktionen