Impfbusse im Vogtland: Mobiler Pieks heute in Adorf

Hier in der Region wird viel dafür getan, damit auch eingeschränkte Menschen zu ihrem Pieks kommen. Im Landkreis Wunsiedel bekommt das Impfzentrum jetzt sogar eine eigene Haltestelle. Auch im Vogtland gibt es ein Pilotprojekt, das darauf abzielt: Fahrzeuge sind jetzt als Arztpraxen umgebaut in der Region unterwegs und halten bei Menschen, die nicht in Pflegeeinrichtungen leben, aber mobil eingeschränkt sind. Heute ist das Mobil laut dpa für drei Tage in Adorf. Danach steht die Entscheidung an, ob das Pilotprojekt weiter besteht oder ob genug Impfstoff da ist, um in den Regionen selbst weiter impfen zu können. Die Bilanz der Impfbusse fällt bisher gut aus, Hunderte ältere Menschen konnten dadurch bereits ihre Impfung bekommen.