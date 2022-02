Impfangebote: Termine in der Region

Noch vor einigen Wochen standen die Menschen vor den Impfstellen Schlange. Mittlerweile hat das Impftempo wieder nachgelassen, das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Die Bundesregierung hat ihr Ziel daher nicht erreicht. Bis Ende Januar sollten eigentlich 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft sein.

Wer sich heute noch seinen Piks abholen möchte, der kann das von 12 bis 16 Uhr im MVZ Hochfranken in Hof tun. Der Saale-Orla-Kreis veranstaltet von 12 bis 17 Uhr eine öffentliche Impfaktion in der Wisentahalle in Schleiz. Aber auch für Kinder ab fünf Jahren besteht heute wieder die Möglichkeit, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Das Impfzentrum in Helmbrechts verimpft nach vorheriger Terminvereinbarung den Impfstoff von Biontech. Die Aktion geht von 11 bis 17 Uhr.