Impfaktionen in Hof: Auch später Entschluss zum Impfen gut

Das Thema Corona ist auch aus dem Hofer Stadtrat nicht wegzudenken. Im Haupt- und Finanzausschuss hatten die Stadträte einige Anfragen zur Situation in Hof, unter anderem am Sana Klinikum. Laut Oberbürgermeisterin Eva Döhla sind aktuell (Stand 23.11./11:30) 27 Coronapatienten am Sana in Behandlung, sechs davon befinden sich auf der Intensivstation. Wie in den meisten Krankenhäusern in Deutschland fehlen auch in Hof Pflegekräfte zur optimalen Versorgung der Patienten.

Impfen kann bekanntlich vor einem schweren Verlauf und damit vor einer Krankenhauseinweisung schützen. Daher macht Döhla auf die anstehenden Sonderimpfaktionen des Impfzentrums Hofer Land zusammen mit den Hausärzten aufmerksam. Morgen und am Wochenende könnt ihr euch wieder in der Freiheitshalle impfen lassen:

