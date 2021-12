Impfaktion: 160 Polizisten im Hofer Land immunisiert

Knapp 20 Prozent der bayerischen Polizisten sind nicht gegen Corona geimpft. Das habe laut Innenministerium eine aktuelle Abfrage in Bezug auf die 3G-Regelung am Arbeitsplatz ergeben. Im Hofer Land gehen die Polizeibeamten mit gutem Beispiel voran. 160 Polizisten der Dienststellen in Stadt und Landkreis Hof haben sich gestern (DO) immunisieren lassen. Zwei mobile Impf-Teams sind dafür in das Zentrale Dienstgebäude gekommen. 80 Prozent des Personals waren bereits komplett geimpft. Deshalb haben die Teams hauptsächlich Booster-Impfungen verteilt. Es hat aber auch ein paar neu Geimpfte gegeben.