Impf-Update: Start der Kinderimpfungen im Landkreis Tirschenreuth

Der Landkreis Tirschenreuth startet heute mit den Corona-Impfungen von Kindern. Am Nachmittag gibt es die ersten Termine im Impfzentrum in Waldsassen. Das Zentrum ist ausschließlich für Kinder-Impfungen geöffnet, um Stress und Zeitdruck zu vermeiden. Eltern haben so die Gelegenheit, sich in Ruhe beraten zu lassen. Auch am Sonntag ist das Impfzentrum in Waldsassen für Kinder-Impfungen reserviert.

In Sachsen geht es auch noch in dieser Woche mit den Impfungen für Kinder los. Hauptansprechpartner werden die Kinderärzte sein. Es soll aber auch spezielle Impfaktionen in den DRK-Impfstellen geben. Vom 27. bis zum 30. Dezember auch in der Impfstelle in Eich im Vogtland.