Immer wieder Stau auf der A9: Das gilt, wenn ihr zu spät kommt

Viele Arbeitnehmer sind gestern im Mega-Stau auf der A9 am Bindlacher Berg gestanden und haben es nicht rechtzeitig in die Arbeit geschafft. Unangenehme Konsequenzen kann das für einen Angestellten nur haben, wenn der öfter zu spät kommt. Der Kulmbacher Rechtsanwalt Kai-Michael Meins hat auf Nachfrage betont: in diesem Fall sei das höhere Gewalt. Allerdings trägt der Arbeitnehmer das so genannte „Wege-Risiko“. Das heißt, er müsse schauen, dass er rechtzeitig zur Arbeit kommt. Alle angekündigten Hindernisse, wie ein Zugausfall oder Streik, oder eine Straßensperrung könne er dann nicht als Grund für sein Zuspätkommen angeben. Dann kann es auch eine Abmahnung und im schlimmsten Fall eine Kündigung geben.