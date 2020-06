Ein Schulbus ist gestern in Gefell in einen Unfall verwickelt gewesen. Ein Lastwagenfahrer hat einem Schulbus, der gerade in die Schleizer Straße einbiegen wollte, die Vorfahrt gewährt. Ein Transporter hat den Lastwagen überholt. Daraufhin hat die Busfahrerin stark bremsen müssen Stefanie Kurrat, Pressesprecherin Landespolizeiinspektion Saalfeld:

© News5/Fricke

Der Transporter-Fahrer ist daraufhin geflohen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

(Quelle: News5)