Immer mehr SB-Läden im ländlichen Raum: Zusatzangebot statt Ersatz

Sie sind eine Einkaufsmöglichkeit für kleinere Dörfer oder in Städten eine Option, wenn alle anderen Geschäfte bereits geschlossen haben. Immer mehr Selbstbedienungsläden zum Einkaufen entstehen in der Region. In Zell, Marktredwitz und Hof gibt es welche und in Leupoldsgrün eröffnet kommende Woche ein digitaler Dorfladen. Die Kunden sind dazu unterschiedlicher Meinung:

Die SB-Läden sollen ein Zusatzangebot sein und eine Bedarfslücke schließen. Vor allem in kleineren Dörfern sind sie teilweise die einzige Option, da auch das Personal für einen eigenen Dorfladen fehlt.