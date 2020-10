Immer mehr Online-Banking: Sparkasse Hochfranken schließt Geschäftsstellen

Vor allem in Zeiten von Corona ist Online Banking immer beliebter. Immer weniger Kunden der Sparkasse Hochfranken nutzen die persönliche Beratung in den Geschäftsstellen. Aus diesem Grund schließen im Februar kommenden Jahres die Geschäftsstellen in Hof Münster, Tauperlitz, Zell und Höchstädt. Die Selbstbedienungs-Standorte Issigau und Hohenberg machen im Laufe des Jahres zu. Außerdem gibt es Veränderungen bei den Öffnungszeiten der verbleibenden Geschäftsstellen, so Andreas Pöhlmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochfranken. Betroffene Mitarbeiter erhalten einen neuen Arbeitsplatz – somit bleiben die Ansprechpartner aller Kunden auch weiterhin bestehen. Nähere Informationen gibt es unten:

Die Sparkasse Hochfranken schließt deshalb im kommenden Jahr die Geschäftsstellen Hof Münster (Jahresbeginn), Tauperlitz, Zell und Höchstädt (zum 1. Februar 2021) sowie die Selbstbedienungs-Standorte Issigau und Hohenberg (im Laufe des Jahres). Die Geschäftsstellen Schauenstein, Marktredwitz-Brand und Selb Vorwerk werden zum 1. Februar in Selbstbedienungs-Standorte umgewandelt; die Selbstbedienungs-Standorte in Helmbrechts, Naila, Schwarzenbach/Saale und Selb Erkersreuth werden ebenfalls zum 1. Februar jeweils in die Beratungscenter des Ortes integriert.

Die Öffnungszeiten aller Geschäftsstellen werden ebenfalls zum 1. Februar 2021 geringfügig angepasst; neun kleinere Geschäftsstellen (Stammbach, Berg, Konradsreuth, Nagel, Geroldsgrün, Feilitzsch, Tröstau, Röslau und Schirnding) bleiben künftig am Mittwoch geschlossen. Beratungen sind aber nach Terminvereinbarung jederzeit auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.