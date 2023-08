Immer mehr Menschen in Bayern promovieren

Vergangenes Jahr haben weniger Schüler und Studierende in Bayern Bafög-Leistungen bekommen. Insgesamt sank ihre Zahl um 1,1 (…)

Bayerns Feldern: Mais weiterhin bedeutendste Kulturpflanze

Maispflanzen dominieren weiter auf den Feldern in Bayern. Wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mitteilte, (…)