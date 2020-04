Immaterielles Kulturerbe: Titel geht an Marktredwitzer Krippenkultur

Der Hofer Schlappentag hat den Titel im vergangenen Jahr endlich eingefahren: Jetzt ist eine weitere Tradition in der Region Immaterielles Kulturerbe: Die Marktredwitzer Krippenkultur ist in das Bayerische Landesverzeichnis aufgenommen. Das teilt Bayerns Heimatminister Albert Füracker mit. Seit gut 150 Jahren gestalten Familien in Marktredwitz Krippenlandschaften mit Tonfiguren, die sich jeder in der Weihnachtszeit anschauen kann. Dabei besuchen sich die Kripperer gegenseitig. Auch die traditionelle Karpfenteichwirtschaft, für die auch Tirschenreuth bekannt ist, zählt jetzt zum Immateriellen Kulturerbe.

Den Titel erhalten Traditionen und Ausdrucksformen, aber auch Feste, Handwerkskünste und Bräuche. Wer ihn tragen darf, profitiert davon, weil seine Bekanntheit europaweit steigt. Die UNESCO vergibt den Titel.