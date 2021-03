Immaterielles Kulturerbe: Titel geht an Fassbinderei Tirschenreuth

Es gibt Berufe, die sind so gut wie ausgestorben: Der Beruf des Fassbinders zum Beispiel. In Tirschenreuth hält das traditionelle Handwerk ein Arbeitskreis in der ehemaligen Fassbinderei Mikisch noch am Leben. Und das bleibt vermutlich auch noch sehr lange erhalten: Das Fassbinder-Handwerk Tirschenreuth hat es nämlich auf die Liste des immateriellen Kulturerbes in Bayern geschafft. Das teilt das Heimatministerium mit. Die Ehrenamtlichen sammeln alte Werkzeuge, Produkte und Pläne und lassen auch mal Laien ran, die sich als Fassbinder probieren können.

Auch der Hofer Schlappentag und die Marktredwitzer Krippenkultur sind bereits immaterielles Kulturerbe.