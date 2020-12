Imitate von Markenuhren: Betrüger im Hofer Stadtgebiet unterwegs

Gerade in der Vorweihnachtszeit schaut der ein oder andere sicher nach Angeboten. Das wollte vermutlich auch ein 32-jähriger in Hof ausnutzen. Am Montag hat er versucht, einem jungen Mann Imitate von Markenuhren anzudrehen. Dieser hat den Schwindel bemerkt und die Polizei verständigt. Den 32-jährigen konnten die Beamten dann in der Alsenberger Straße stellen. Als sie sein Auto durchsucht haben, haben die Polizisten elf Plagiate von Markenuhren gefunden und diese sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen den Mann wegen des Verstoßes nach dem Markengesetz und versuchten Betrugs. Dazu sucht sie Zeugen – wer auch von dem Mann angesprochen wurde, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen.