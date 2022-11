Imageprojekt HOFER LAND: Projektvorstellung am Abend in der Freiheitshalle

Das Fichtelgebirge zur Marke machen – das ist das Ziel des Teams von Freiraum Fichtelgebirge. Schon länger gibt’s dafür im Landkreis Wunsiedel die Image-Kampagne „Freiraum für Macher“. Jetzt zieht auch der Landkreis Hof nach. Am Abend (18 Uhr) stellen die Verantwortlichen das neue Imageprojekt HOFER LAND in der Freiheitshalle in Hof vor. Teilnehmer können auf einer „individuellen Entdeckungsreise“ die Highlights im Hofer Land kennenlernen.

Im Rahmen der Veranstaltung findet auch die Prämierung des Fotowettbewerbs HOFER LAND 2022 statt. Dabei konnten Hobby- und Berufsfotografen Fotos von ihren kulturellen, landschaftlichen oder touristischen Geheimtipps in Stadt und Landkreis Hof einschicken. Die drei Gewinnerfotos bekommen dann einen Platz in einem neuen, interaktiven Museums- und Freizeitführer des Landkreises Hof.