Imagefilm fürs Fichtelgebirge: Wer wird das weibliche Pendant zu Werner?

Das Fichtelgebirge ist nicht nur ein „Freiraum für Macher“, sondern natürlich auch für Macherinnen. Um das zu zeigen, soll es einen neuen Imagefilm geben. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Wenn ihr euch für die Rolle interessiert, solltet ihr ein bisschen Zeit, Humor und die Liebe zum Fichtelgebirge mitbringen. Die spiegelt sich bestenfalls in eurem Dialekt wider. Schauspielerische Vorerfahrung braucht ihr dagegen nicht. Die Verantwortlichen wollen den Film in den nächsten Monaten drehen. Bewerbungen sind noch bis zum 13. November möglich. Schickt eure Bewerbung mit Video, Foto und/oder (falls möglich) einer Tonprobe bis spätestens 13. November an: info@freiraumfuermacher.de