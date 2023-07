Im zweiten Stock der Grundschule: Offene Ganztagsschule in Naila ist umgezogen

Eltern, die ganztags arbeiten müssen, können sich nachmittags schlecht um ihre Kinder kümmern. Dafür gibt es aber die Ganztagsbetreuung. Dort können die Kinder spielen und ihre Hausaufgaben machen. Die Offene Ganztagsschule in Naila ist jetzt in ihre neuen Räumlichkeiten eingezogen. Von der Walchstraße ist sie in den zweiten Stock der Grundschule umgezogen. Für jede Klasse von 1 bis 4 gibt es jetzt einen eigenen Raum. Aktuell besuchen 100 Mädchen und Jungs der Grundschulklassen die offene Ganztagsschule in Naila.