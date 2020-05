Im U-Bahnhof Gewehre zum Verkauf angeboten

München (dpa/lby) – Ein 36 Jahre alter Mann hat an einem Münchner U-Bahnhof mehrere Gewehre zum Kauf angeboten – und damit einen Großeinsatz der Polizei eingelöst. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatten tags zuvor mehrere Augenzeugen den Notruf gewählt, da sie einen Mann mit schusswaffenähnlichen Gegenständen in einem Gitarrenkoffer gesehen hatten. Die Beamten rücken mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen aus, stoppen unter anderem eine U-Bahn und nahmen den 36-Jährige im Untergeschoss der U-Bahn-Station fest.

Bei den Waffen handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um drei Gewehre, die nicht mehr funktionierten. «Warum die Langwaffen nicht mehr schussfähig waren, muss noch ermittelt werden», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zwar sei der Besitz von funktionsuntüchtigen Waffen nicht strafbar, das Mitführen in der Öffentlichkeit aber schon. Entsprechend werde gegen den Mann wegen Verstoßes des Führens von Anscheinswaffen ermittelt.