Im Selber Stadtrat: Solaranlage an der Kläranlage

Die meisten Atomkraftwerke abgeschaltet, die Energie- und Klimakrise, rasant steigende Preise: Das bringt die Städte und Energieversorger zum Umdenken. In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Stadtratssitzungen in der Region erneuerbare Energiequellen auf der Tagesordnung stehen. Meistens ging es um neue Photovoltaikanlagen.

Damit hat sich auch der Selber Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Auf dem Gelände der Kläranlage in Selb soll demnächst eine Photovoltaikanlage entstehen. Für das baurechtliche Verfahren hat der Selber Stadtrat nun einen Grundsatzbeschluss gefasst. Betreiber der Solaranlage wird die Energieversorgung Selb-Marktredwitz, kurz ESM, sein. Das bedeutet: Der dort produzierte Strom kommt auch den ESM-Kunden in der Region zu Gute und die Selber Kläranlage wird damit versorgt.