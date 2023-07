Im Selber Hallenbad: Zweitklässler trainieren 5 Tage lang das Schwimmen

Jeder fünfte Grundschüler in Deutschland kann nicht schwimmen. Das hat Anfang des Jahres eine Umfrage für die DLRG ergeben. Neben Schwimmkursen außerhalb der Schule, gibt es auch Aktionen in den Schulen, die den Schülern das Schwimmen beibringen sollen. Im Landkreis Wunsiedel gibt es zwei Schwimmwochen für Schüler. Die erste der Schwimmwochen hat in Wunsiedel mit zirka 100 Schülern stattgefunden. Heute startet die zweite und letzte Schwimmwoche in Selb. Im Hallenbad lernen ebenfalls um die 100 Zweitklässler fünf Tage lang das Schwimmen. Organisiert haben die Schwimmwochen die Sportstiftung Hochfranken, das Staatliche Schulamt, das Sportamt sowie die Städte Selb und Wunsiedel.